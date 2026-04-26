Galatasaray'da Icardi belirsizliği: Hiçbir şey belli değil

Galatasaray'da Icardi belirsizliği: Hiçbir şey belli değil
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi için görüşmelerin devam ettiğini belirten Pino, durumun belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin menajeri avukatı Elio Letterio Pino, Eyüpspor - Gaziantep FK maçını stattan takip etti. Burada Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Elio Pino, Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine dair konuştu.

"HİÇBİR ŞEY BELLİ DEĞİL"

Taraflar arasında henüz bir anlaşma olmadığını belirten Elio Pino, "Bu konuda net konuşamam. Süreç devam ediyor. Şu anda hiçbir şey belli değil" sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY'IN SAHA VE SEYİRCİ AVANTAJI VAR"

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için de konuşan Elio Pino, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiler İtalya’daki gibi heyecanlı. İtalyan Ligi'ni anımsatıyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray’ın hem saha hem de seyirci avantajı var" ifadelerini kullandı.

MAÇA YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLAYACAK

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Arjantinli futbolcunun Fenerbahçe derbisine yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Okan Buruk'un maça Victor Osimhen'le başlayacağı ve daha sonrasında Icardi'yi öne süreceği ifade ediliyor.

44 MAÇTA 16 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Mauro Icardi, bin 972 dakika sahada kaldı. Icardi bu sürede 16 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

