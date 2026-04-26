Beşiktaş dayanamadı: Fenerbahçe'yle anlaşma yattı

Süper Lig'de aradığını bulamayan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalara başladı. İddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda köklü bir değişim yaşanacak.

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi şimdiden 2 ismin ayrılığına karar verdi. Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçındaki etkisiz performansıyla eleştiri konusu olan Cengiz Ünder'e veda edecek.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

JOTA SILVA'NIN DA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Beşiktaş ayrıca Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'yla da yollarını ayıracak. 17 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Jota Silva, İngiltere'ye geri dönecek.