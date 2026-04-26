Derbi öncesi stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk için kritik bir öneme sahip olan derbi mücadelesi Rams Park'ta saat 20.00'de oynanacak.

Kapalı gişe oynanacak mücadelede Fenerbahçe taraftarları da stattaki yerini alacak. Gergin geçmesi beklenen derbi öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

5 BİN 800 POLİS GÖREV YAPACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 2 bini çevik kuvvet olmak üzere 5 bin 800 polis görev yapacak.

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme şube ekipleri koordineli şekilde stat içi ve çevresinde yer alacak.

TARAFTARLAR YAN YANA GELEMEYECEK

Deplasman tribününde yer alacak Fenerbahçe taraftarlarının etrafında polisler adeta duvar örecek. Sarı-lacivertli taraftarlarla Galatasaraylıların yan yana gelmesine izin verilmeyecek.