Derbi öncesi stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

Gergin geçmesi beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için güvenlik önlemleri artırıldı. Derbide 5 bin 800 polis görev yapacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk için kritik bir öneme sahip olan derbi mücadelesi Rams Park'ta saat 20.00'de oynanacak.

Kapalı gişe oynanacak mücadelede Fenerbahçe taraftarları da stattaki yerini alacak. Gergin geçmesi beklenen derbi öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

5 BİN 800 POLİS GÖREV YAPACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 2 bini çevik kuvvet olmak üzere 5 bin 800 polis görev yapacak.

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme şube ekipleri koordineli şekilde stat içi ve çevresinde yer alacak.

TARAFTARLAR YAN YANA GELEMEYECEK

Deplasman tribününde yer alacak Fenerbahçe taraftarlarının etrafında polisler adeta duvar örecek. Sarı-lacivertli taraftarlarla Galatasaraylıların yan yana gelmesine izin verilmeyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Galatasaray kararını iletti: Fenerbahçe'nin talebine ret
Son Dakika | Derbinin VAR hakemi belli oldu: TFF açıkladı
