Galatasaray kararını iletti: Fenerbahçe'nin talebine ret

Galatasaray kararını iletti: Fenerbahçe'nin talebine ret
Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin loca talebi reddedildi. Kadıköy'deki maçı hatırlatan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin loca talebini kabul etmedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

"GALATASARAY LOCA TALEBİNİ REDDETTİ"

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken flaş bir iddia ortaya atıldı. İbrahim Seten'in haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe yönetiminin loca talebini reddetti.

Seten konuşmasında "Fenerbahçe yönetimi derbi için 16 kişilik loca talep etti. Galatasaray ise “Siz bize vermediniz” diyerek isteği geri çevirdi" ifadelerini kullandı.

KADIKÖY'DE NE OLMUŞTU?

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray yönetiminden 15 isim Kadıköy'e gelmiş ancak loca tahsis edilmediği öne sürülmüştü.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

