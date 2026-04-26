Son Dakika | Derbinin VAR hakemi belli oldu: TFF açıkladı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Kritik derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılığını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY OLDU

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca.

PUAN DURUMU

30 haftada 71 puan toplayan Galatasaray ligde liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor.