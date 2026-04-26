Son Dakika | Derbinin VAR hakemi belli oldu: TFF açıkladı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Kritik derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılığını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY OLDU

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.

var-hakemi-omer-faruk-turtay-kimdir-xuzg-vlys.webp

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca.

PUAN DURUMU

30 haftada 71 puan toplayan Galatasaray ligde liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Spor
Galatasaray kararını iletti: Fenerbahçe'nin talebine ret
Galatasaray kararını iletti: Fenerbahçe'nin talebine ret
Beşiktaş dayanamadı: Fenerbahçe'yle anlaşma yattı
Beşiktaş dayanamadı: Fenerbahçe'yle anlaşma yattı