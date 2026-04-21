Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak

Yeni düzenlemeyle doğum izni 24 haftaya çıkarıldı. Bu kapsamda SGK’lı annelere izin süresince toplamda 123 bin TL ile 186 bin TL arasında ödeme yapılacak. Memur anneler ise maaşlarını kesintisiz almaya devam ederek doğum izni boyunca yaklaşık 247 bin TL gelir elde edecek.

Türkiye’de çalışan kadınlara yönelik doğum izni konusunda uzun süredir gündemde olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni uygulamayla birlikte, hem memur hem de işçi statüsündeki kadınlar için analık izni süresi toplamda 24 haftaya çıkarıldı. Bu sürenin 8 haftası doğum öncesi, 16 haftası ise doğum sonrası olarak kullanılacak.

DEVLET MEMURU ANNELERİN MAAŞI KESİLMEYECEK

Düzenlemeye göre, sağlık durumu elverişli olan kadınlar doktor raporuyla bunu belgelemeleri halinde doğuma son 2 haftaya kadar çalışmaya devam edebilecek. Ayrıca koruyucu aile olan çalışanlara da 10 gün izin verilmesi kararlaştırıldı.

İzin süresinin uzatılmasıyla birlikte annelere yapılan ödemelerde de artış olacak. SGK kapsamında verilen geçici iş göremezlik ödeneği artık 168 gün üzerinden hesaplanacak. Buna göre en düşük ödeme yaklaşık 123 bin TL seviyesine çıkarken, maaşa bağlı olarak bu tutar artacak. Örneğin brüt maaşı 35 bin TL olan bir çalışan yaklaşık 130 bin TL, 40 bin TL olan 149 bin TL, 50 bin TL olan ise 186 bin TL civarında ödeme alabilecek. Devlet memuru annelerde ise izin süresince maaş kesintisi yapılmayacak ve ödemeler tam olarak sürdürülecek.

KADINLAR DOĞUM SONRASI İŞ HAYATIN KOPUYOR

Öte yandan yapılan araştırmalar, doğum sonrası kadınların iş hayatından kopma oranlarının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Kadınların yaklaşık yüzde 40’ı ilk 6 ayda, yüzde 56’sı ise ilk yıl içinde işten ayrılıyor. Bu oran küçük işletmelerde daha da yükselirken, büyük ölçekli firmalarda nispeten daha düşük seviyelerde kalıyor.

Ancak işten ayrılan kadınların önemli bir kısmı yeniden çalışma hayatına dönüyor. Verilere göre kadınların yüzde 64’ü tekrar istihdama katılırken, ortalama dönüş süresi 13 ayı buluyor.

Uzmanlar, kadınların iş hayatına geri dönüşünü kolaylaştıran üç temel unsurun altını çiziyor: çocuk bakım hizmetlerine erişim, gelir kaybını azaltan destekler ve planlı bir işe dönüş süreci. Bu alanlarda yapılacak iyileştirmelerin kadın istihdamını artırabileceği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

