Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!

San Francisco merkezli Merino Energy şirketi, kolay kurulumlu ve şirket iddiasına göre çok daha düşük maliyetle, tak çalıştır özellikli iç mekan ısı pompası Merino Mono'yu geliştirip piyasaya sürdü. Şirketin iddiasına göre bu ürün, kurulum dahil 3.800 dolarlık uygun bir sabit fiyata sahip.

KLİMANIN ÖTESİNDE

Şirketin CEO'su Mary-Anne Rau, "Ev aletlerinin teslimat ve kurulum kolaylığından ilham alan Merino Mono, bir saatten kısa sürede kurulabilen, dış ünite gerektirmeyen ve şeffaf, sabit bir fiyata sunulan ilk oda ısı pompasıdır" dedi. Fiyata kurulum da dahildir.

Sistem tak ve çalıştır özelliğine sahip olup, özellikle apartmanlarda, eski evlerde ve geleneksel sistemlerin hizmet veremediği kentsel alanlarda yaşayan milyonlarca hane için teknolojiye erişimin zor olduğu durumlarda, ısı pompalarının etkili bir ısıtma ve soğutma yöntemi olarak benimsenmesini engelleyen sürtünmeyi ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır.

Üretici firmanın belirttiğine göre, ısı pompası "matkapla del, fişe tak ve çalıştır" yöntemiyle bir saatten kısa sürede kurulabiliyor. Sadece standart aletlere ve geleneksel bir ev prizine ihtiyaç duyuyor.

Duvara monte edilen ünite, tüm ısıtma ve soğutma bileşenlerini tek bir iç üniteye entegre ederek ayrı bir harici kompresöre olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Genellikle soğutucu borularına ve dış ünitelere ihtiyaç duyan geleneksel split sistemlerin aksine, Mono standart bir elektrik bağlantısıyla (yerel standart – 120V ) çalışır.

AKILLI EVİN YENİ ÜYESİ:

Isı pompası, "dağınık tadilat gerektirmeyen ve sınırlı dış mekan alanına sahip veya kısıtlayıcı site yönetim kurallarına sahip binalarda kullanıma olanak sağlayan" duvardan hava değişim sistemi kullanmaktadır.

Sonuç olarak, şirketin bu ilk modeli 7.500 BTU/saat ısıtma ve soğutma kapasitesi sunuyor ve yaklaşık 32,5 metrekareye kadar olan alanlar için tasarlanmıştır.

Performans açısından sistem, soğutma için 15,2'lik bir Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı 2 (SEER2) ve ısıtma için 7,2'lik bir Mevsimsel Isı Performans Faktörü 2 (HSPF2) sağlar.

Bu değerler üst düzey split sistemlere göre daha düşük olsa da, kurulumun basitleştirilmesi ve erişilebilirliğin artırılması amacıyla bilinçli bir uzlaşmadır. Isı pompası yaklaşık -9°C ile 46°C arasında bir sıcaklık aralığında çalışır ve bu da onu ılıman iklimler için uygun hale getirir.

Rau, "Bu ünite, görsel etkiyi en aza indirerek mevcut evlere kusursuz bir şekilde uyacak şekilde tasarlandı," dedi.

Dış havalandırma delikleri boyanabilir ve binanın cephesiyle uyumlu hale getirilebilirken, otomatik panjurlar manuel kontrole gerek kalmadan hava akışını düzenler.

Şirket, "Bulaşık makinesinde yıkanabilir hava filtresi sayesinde bakım kolaylaştırılmıştır ve sistem hem ısıtma hem de soğutma modlarında sessiz çalışır" diye açıklıyor.

Sistem ayrıca Apple HomeKit ve Google Home ile yerel entegrasyonu da destekliyor. Rau, "Şu anda geliştirilmekte olan bir uyku optimizasyon özelliğinin, sistemi Oura Ring gibi giyilebilir cihazlara bağlaması bekleniyor" diye ekledi.