Karara saatler kala Merkez Bankası'na kritik uyarı!

TEPAV, faiz kararının açıklanmasına saatler kala kritik bir rapor yayımladı. 2026 yıl sonu enflasyon hedeflerinin tutmayacağını ilan eden kurum, Merkez Bankası’na "politika faizini acilen yüzde 40’a yükseltin" çağrısı yaptı.

Türkiye’nin önde gelen ekonomi düşünce kuruluşlarından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 27’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda yer alan tespitler, resmi enflasyon tahminlerinin piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini ve halkın alım gücünü korumak için daha sert önlemlerin kaçınılmaz olduğuna işaret edildi.

HEDEFLER SAPTI, FİYATLAR DURMUYOR

TEPAV’ın analizine göre, fiyatlama davranışlarındaki bozulma ve enflasyon beklentilerindeki katılık ekonomiyi bir kısır döngüye sokmuş durumda.

Enflasyonun hem iktidarın hedeflerinin hem de Merkez Bankası’nın kendi tahminlerinin üzerinde gerçekleşeceğini öngören kurum, fiyat istikrarının ciddi bir risk altında olduğunu vurguladı. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin de bu yangını körüklediği ifade edildi.

MERKEZ'E "ŞEFFAFLIK" VE "300 BAZ PUAN" ÖDEVİ

Vakıf, Merkez Bankası’nın yasal sorumluluklarını hatırlatarak, hedeflerden sapma yaşandığında bunun nedenlerinin ve çözüm yollarının halka açıkça izah edilmesi gerektiğini belirtti. Rapordaki en kritik somut öneri ise faiz oranları üzerine oldu:

Politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinden derhal yüzde 40’a çıkarılması ve burada sabitlenmesi önerildi.

Para politikasında esneklik sağlamak adına faiz koridorunun üst bandının yüzde 43’e yükseltilmesi gerektiği savunuldu.

"TEK BAŞINA FAİZ YETMEZ, REFORM ŞART"

TEPAV, sadece faiz artırarak enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını, bu yükün sadece para politikasıyla taşınamayacağını hatırlattı.

Maliye politikasının disipline edilmesi ve köklü yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanan raporda, halkın geniş kesimleri tarafından sahiplenilmeyen bir programın başarı şansının olmadığına dikkat çekildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

