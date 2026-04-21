Hiç böyle bir oran gelmemişti! ABD'li dev Merkez Bankası'nın açıklayacağı faizi tahmin etti

Ekonomi yönetimi 22 Nisan’da açıklanacak faiz kararına kilitlendi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki tırmanış enflasyon riskini diri tutarken, dev banka Bank of America (BofA), Merkez Bankası’nın önündeki seçenekleri analiz etti.

MERKEZ'İN ÖNÜNDEKİ İKİ YOL: SABİT Mİ, ARTIŞ MI?

Bank of America ekonomisti Hande Küçük’ün değerlendirmelerine göre, TCMB’nin mevcut yüzde 40 seviyesindeki efektif fonlama faizinde bir değişikliğe gitmemesi bekleniyor. Ancak bu durum, teknik olarak bir artışın yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.

Mevduat faizleri aylar sonra zirvede!

Merkez Bankası’nın masasında şu iki senaryo bulunuyor:

Birinci Seçenek: Bir haftalık repo faizini yüzde 37’de sabit tutup, fonlamayı "üst bant" üzerinden yaparak maliyeti gizli tutmak.

İkinci Seçenek: Piyasaya net bir mesaj vererek repo faizini doğrudan 300 baz puan artışla yüzde 40’a çekmek.

300 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

BofA analizinde, küresel piyasalardaki geçici iyileşme ve rezervlerdeki artışın faizi yüzde 37’de tutma ihtimalini güçlendirdiğini belirtti. Buna karşın, ekonomi yönetiminin kaybettiği güveni geri kazanması ve yükselen enflasyon risklerini dizginleyebilmesi için 300 baz puanlık bir faiz artışının "daha olası" olduğu vurgulandı.

Anket sonuçlandı: Faiz beklentisi belli oldu

Ücretli çalışanlar ve emekliler her geçen gün alım gücünü kaybederken, Merkez Bankası’nın 12 Mart’taki son toplantısında efektif fonlama faizini yüzde 40’ta, bir haftalık repo faizini ise yüzde 37’de sabit bırakması piyasalar tarafından "yetersiz" bulunmuştu.

ENFLASYON VE FİNANSMAN KISKACI

Savaşın gölgesinde tırmanan enerji fiyatları, Türkiye’nin finansman ihtiyacını artırırken enflasyon beklentilerini de bozuyor.

BofA’nın raporunda, yüksek enflasyon risklerinin faiz artışını destekleyen en önemli unsur olduğu belirtildi