Hiç böyle bir oran gelmemişti! ABD'li dev Merkez Bankası'nın açıklayacağı faizi tahmin etti

Ortadoğu’daki savaşın enerji maliyetlerini patlattığı bir dönemde, Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Küresel finans devi Bank of America, Merkez'in güven tazelemek için 300 baz puanlık bir artışa imza atabileceğini öngördü.

Ekonomi yönetimi 22 Nisan’da açıklanacak faiz kararına kilitlendi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki tırmanış enflasyon riskini diri tutarken, dev banka Bank of America (BofA), Merkez Bankası’nın önündeki seçenekleri analiz etti.

MERKEZ'İN ÖNÜNDEKİ İKİ YOL: SABİT Mİ, ARTIŞ MI?

2021/12/03/tcmb-001.jpg

Bank of America ekonomisti Hande Küçük’ün değerlendirmelerine göre, TCMB’nin mevcut yüzde 40 seviyesindeki efektif fonlama faizinde bir değişikliğe gitmemesi bekleniyor. Ancak bu durum, teknik olarak bir artışın yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.

Mevduat faizleri aylar sonra zirvede!Mevduat faizleri aylar sonra zirvede!

Merkez Bankası’nın masasında şu iki senaryo bulunuyor:

Birinci Seçenek: Bir haftalık repo faizini yüzde 37’de sabit tutup, fonlamayı "üst bant" üzerinden yaparak maliyeti gizli tutmak.

İkinci Seçenek: Piyasaya net bir mesaj vererek repo faizini doğrudan 300 baz puan artışla yüzde 40’a çekmek.

300 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

2024/07/03/tcmb3.webp

BofA analizinde, küresel piyasalardaki geçici iyileşme ve rezervlerdeki artışın faizi yüzde 37’de tutma ihtimalini güçlendirdiğini belirtti. Buna karşın, ekonomi yönetiminin kaybettiği güveni geri kazanması ve yükselen enflasyon risklerini dizginleyebilmesi için 300 baz puanlık bir faiz artışının "daha olası" olduğu vurgulandı.

Anket sonuçlandı: Faiz beklentisi belli olduAnket sonuçlandı: Faiz beklentisi belli oldu

Ücretli çalışanlar ve emekliler her geçen gün alım gücünü kaybederken, Merkez Bankası’nın 12 Mart’taki son toplantısında efektif fonlama faizini yüzde 40’ta, bir haftalık repo faizini ise yüzde 37’de sabit bırakması piyasalar tarafından "yetersiz" bulunmuştu.

ENFLASYON VE FİNANSMAN KISKACI

Savaşın gölgesinde tırmanan enerji fiyatları, Türkiye’nin finansman ihtiyacını artırırken enflasyon beklentilerini de bozuyor.

BofA’nın raporunda, yüksek enflasyon risklerinin faiz artışını destekleyen en önemli unsur olduğu belirtildi

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Ekonomi
Bakanlık harekete geçti: Bala standart geliyor
Bakanlık harekete geçti: Bala standart geliyor
Altın yükselir mi? Her şey barış masasına bağlı
Altın yükselir mi? Her şey barış masasına bağlı