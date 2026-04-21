Her market rafında var! Kozmetik devine soruşturma

Rekabet Kurulu, Hindistan merkezli Dabur International Limited'in Türkiye iştirakleri olan Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile RA Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında resmen soruşturma başlattı.

Ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, milyonlarca tüketicinin kullandığı kişisel bakım ürünlerinde rekabetin engellenip engellenmediğini inceleyecek.

"DÜŞÜK FİYATA ÜRÜN YOK" BASKISI MI?

Soruşturmanın odağında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali yer alıyor. İddialara göre şirket;

Satış noktalarının (marketler, parfümeriler vb.) yeniden satış fiyatlarını bizzat belirliyor.

Belirlenen bu yüksek fiyatlara uyan noktalara çeşitli avantajlar sağlıyor.

Asıl vahim iddia ise şu: Ürünleri daha uygun fiyata, halkın yararına satmak isteyen işletmelere ürün tedarikini keserek baskı uyguluyor.

FİYATLAR YAPAY OLARAK MI YÜKSELTİLİYOR?

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu tarz müdahalelerin serbest piyasa ekonomisine darbe vurduğu vurgulandı. Eğer satıcıların fiyat belirleme özgürlüğü ellerinden alınırsa, bu durum piyasada fiyatların yapay olarak yükseltilmesi anlamına geliyor. Kurum, başlattığı bu soruşturma ile tüketicilerin daha makul fiyatlarla ürüne ulaşmasının önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.

200'DEN FAZLA ÜRÜN MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamındaki portföy oldukça geniş. Hobby markası altında üretilen;

Duş jeli ve sıvı sabun,

Islak havlu ve cilt bakım ürünleri,

Saç bakım ve şekillendirme ürünleri gibi 200’den fazla kalem, soruşturma dosyasında yer alıyor.

Yurt içi satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten RA Pazarlama ile üretim kolu olan Hobi Kozmetik arasındaki organik bağ, "ekonomik bütünlük" çerçevesinde detaylıca incelenecek.

Rekabet Kurulu tarafından açılan bu soruşturmanın, şirketin doğrudan suçlu olduğu veya kesin bir ceza alacağı anlamına gelmiyor. Soruşturma süreci sonunda elde edilecek kanıtlar, nihai kararı belirleyecek.