Arçelik dev şirketi Japon ortağına satıyor

Türkiye’nin beyaz eşya devi Arçelik, uluslararası ortaklığında yol ayrımına geldi. Şirket, Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. bünyesindeki yüzde 60’lık payını ortağı Hitachi Global Life Solutions'e devrediyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle ortaya çıkan anlaşma, Türk sanayisinin yurt dışındaki varlık yapısında ciddi bir değişikliğe işaret ediyor.

KASAYA 205 MİLYON DOLAR PEŞİN GİRECEK

Anlaşmanın mali detayları, devir sürecinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. İmzalanan sözleşmeye göre:

205 milyon dolar kapanış aşamasında peşin olarak ödenecek.

Kapanışı izleyen üç yıl içinde ise toplam 56 milyon dolar tutarında ertelenmiş ödeme tahsil edilecek.

Ayrıca, devir tarihindeki nakit durumuna göre ek bir fiyat düzeltmesi de yapılabilecek.

ÜRETİM VE AR-GE TESİSLERİ DE GİDİYOR

Bu satış sadece bir hisse devriyle sınırlı kalmayacak. Arçelik Hitachi çatısı altındaki 12 bağlı ortaklığın yanı sıra, şirketin teknoloji ve üretim gücünü temsil eden Çin ve Tayland’daki üretim tesisleri ile Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) merkezleri de devredilecek. Bu durum, Arçelik’in Asya pazarındaki üretim ağırlığının el değiştirmesi anlamına geliyor.

JAPON NOJIMA DEVREDE

Satışın arkasında yatan stratejik nedenlerden biri de Hitachi’nin ev aletleri bölümünü Japon perakende devi Nojima Corporation ile kuracağı yeni ortaklığa dahil etme planı.

Arçelik Hitachi’nin, nihai olarak Nojima'nın kontrolündeki yeni bir yapıya devredilmesi hedefleniyor. Eğer Nojima ile süreç tamamlanamazsa, hisseleri doğrudan Hitachi satın alacak.

SÜREÇ 12 AY SÜRECEK

Milyonlarca doları ve dev tesisleri kapsayan bu işlem, ilgili ülkelerin rekabet otoritelerinden gerekli onayların alınması ile resmiyet kazanacak.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından hedeflenen sonuçlandırma süresi 12 ay olarak belirlendi.

Satış bittiğinde mevcut ortaklık anlaşması sona erecek ve taraflar arasındaki tüm hisse opsiyonları iptal olacak.

Şirket, daha önce imzalanan mutabakat zaptının bağlayıcı olmaması sebebiyle kamuoyuna bir açıklama yapılmadığını, ancak nihai sözleşme ile sürecin resmiyet kazandığını bildirdi.