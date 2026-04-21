Özel okul soruşturması genişliyor! Rekabet Kurumu başkanı duyurdu: Sayı artacak

Çocuğunu özel okula gönderen ailelerin bütçesi, kontrolsüz fiyat artışları nedeniyle sarsılmaya devam ediyor. Rekabet Kurumu, eğitim sektöründeki rekabeti bozucu uygulamalara karşı düğmeye bastı.

Kurum Başkanı Birol Küle, özellikle yemek ve kırtasiye gibi yan kalemlerdeki astronomik fiyat artışlarının mercek altında olduğunu açıkladı.

"HERKES ŞİKAYETÇİ, SAYI DAHA DA ARTACAK"

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, geçen yıl sonuçlanan dosyaların ardından bu yıla da hızlı başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özel okullar alanında 19 teşebbüse soruşturma başlattık ancak sayının artacağını düşünüyorum. Her birimizin çocukları özel okullara gidiyor. Bize bu konuda çok fazla şikayet geliyor ve bu durum soruşturma açmamıza neden oldu. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek."

TOHUMDAN SÜTE, BANKADAN TEKNOLOJİYE DENETİM

Rekabet Kurumu’nun radarı sadece eğitimle sınırlı değil. Başkan Küle, halkın temel ihtiyaçlarını ve iş gücü piyasasını ilgilendiren birçok sektörde devam eden süreçleri paylaştı:

TARIMDA CEZA YAĞDI: Tohum ve fide alanında 190 milyon lira civarında ceza kesildi. Sektörde rekabet bilincinin yerleşmesi için denetimler sürüyor.

SÜT VE YEMDE TAVİZ YOK: Süt üreticisini korumak ve adil bir piyasa oluşturmak için yürütülen soruşturmalarda "uzlaşma" talepleri reddedildi. Uzmanlar 7/24 piyasa düzenlemesi üzerinde çalışıyor.

BANKACILIKTA 'BEYİN GÖÇÜ' ENGELİ: Banka ve sigorta çalışanlarının iş değiştirmesini engelleyen (iş gücü mobilizasyonunu kısıtlayan) anlaşmalar mercek altında. Küle, bu durumun gelir dağılımını bozduğunu ve beyin göçünü tetiklediğini vurguladı.

DİJİTAL DEVLER SIRADA: Apple, Google, Yemek Sepeti ve Sahibinden gibi platformların veri gücünü kötüye kullanması ve alternatif ödemeleri engellemesi inceleniyor.

YAPAY ZEKA İLE 550 SEKTÖR AYNI ANDA İZLENİYOR

Rekabet Kurumu, teknolojiyi de en üst seviyede kullanmaya başladı. Yapay zeka destekli analizler sayesinde kurum;

Tam 550 sektörü aynı anda mercek altına alabiliyor.

Kamu ihalelerindeki şüpheli teklifleri ve fiyat hareketlerini saniyeler içinde tespit edebiliyor.

Adli bilişim yöntemleriyle, normalde aylar sürecek incelemeleri çok daha kısa sürede tamamlıyor.