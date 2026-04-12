Özel okulda milyonluk fatura! Zam sınırı kâr etmedi

MEB’in belirlediği zam sınırı özel okullardaki fiyat artışını durdurmaya yetmedi; yeni dönem ücretleri 1 milyon TL barajını aştı. Velilerin laik ve bilimsel eğitim arayışıyla yöneldiği kurumlarda yıllık maliyetler 1,6 milyon TL'ye kadar yükselirken, her beş okuldan birinin özele dönüşmesi eğitimdeki ticarileşmeyi gözler önüne serdi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yıllık ücretlerini açıklayan özel okullarda rakamlar yedi haneli sayılara ulaştı. MEB'in zam oranlarına kısıtlama getirmesine rağmen, özellikle ilkokul ve lise başlangıç kademelerinde ücretler 1 milyon TL seviyesinin üzerine çıktı.

Açıklanan listelere göre; TED İstanbul Koleji'nde ilkokul 1'nci sınıf ücreti yüzde 43,9 artışla 1 milyon 68 bin 606 TL, lise 1 ücreti ise 1 milyon 187 bin 340 TL oldu.

ENKA İstanbul Okulları'nda ise 3, 4 ve 5 yaş grubu anaokulu fiyatları 1 milyon 674 bin 697 TL olarak belirlenirken, ilkokul 1 ve lise 1'nci sınıf ücreti 1 milyon 564 bin 47 TL'ye yükseldi.

Özel Bilfen Okulları'nda ilkokul ücretleri 1 milyon 432 bin TL seviyesini görürken; Terakki Vakfı Okulları'nda anaokulu ücreti 784 bin 463 TL, ilkokul ve lise kademeleri ise 910 bin 761 TL olarak açıklandı.

MEB'İN ZAM SINIRI KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez yeni kayıt ücretlerine yönelik bir üst sınır belirledi. Düzenlemeye göre, yeni kayıt ücretleri Aralık 2025'in Yurtiçi ÜFE ile TÜFE ortalamasının 1,5 katını aşamayacak. Bu formül doğrultusunda kademe başlangıç sınıflarında (ilkokul 1, lise 1 gibi) zam oranı en fazla yüzde 43,92, ara sınıflarda ise yüzde 30,74 olarak sınırlandırıldı. Ancak son yıllarda yaşanan yüksek artışların ardından, Bakanlığın belirlediği bu tavan oranlar dahi okul fiyatlarının milyon liranın üzerinde kalmasını engelleyemedi.

Bazı okullar ise yasal sınırın altında artış yapma yoluna gitti. Fide Okulları, ilkokul 1'nci sınıf ücretini bir önceki döneme göre yüzde 5 artışla 775 bin TL olarak belirledi. Üsküdar Amerikan Lisesi ve SEV Amerikan Koleji'nde hazırlık sınıfı ücretleri henüz netleşmezken, SEV ara sınıf ücretlerinde yüzde 8 ile 12 arasında bir artış yapıldığını duyurdu.

200 BİN ÖĞRENCİ SİSTEMDEN ÇIKTI, 1000 OKUL KAPANDI

Fiyatlardaki bu artış, özel okul sektöründe daralmayı da beraberinde getirdi. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, okulların öğrenci kaybını önlemek adına dengeli fiyat politikası izlemeye çalıştığını vurguladı. Öztürk'ün paylaştığı verilere göre, son 5 yıl içerisinde özel okullarda 200 binden fazla öğrenci kaybı yaşandı ve maliyetleri karşılayamayan binin üzerinde özel okul kapısına kilit vurdu.

EĞİTİMDE ÖZELLEŞTİRMENİN BİLANÇOSU: HER 5 OKULDAN BİRİ ÖZEL

AKP iktidarı döneminde uygulanan eğitim politikaları, özel okul sayısında rekor artışa yol açtı. Türkiye Özel Okullar Sektör Raporu verilerine göre, son 25 yılda özel okul sayısı yüzde 700 oranında arttı. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde yalnızca 1.887 özel okul bulunurken, bu sayı 2024-2025 döneminde 14 bin 700'e ulaştı.

Bu artışla birlikte özel okulların toplam okullar içindeki payı yüzde 3,72'den yüzde 19,85'e yükseldi. Mevcut tabloda Türkiye'deki her beş okuldan biri özel okul statüsünde faaliyet gösteriyor. Okul öncesi eğitimde özel kurumların oranı yüzde 41,22'ye çıkarken, liselerde bu oran yüzde 24,81 olarak kaydedildi. Öte yandan, Türkiye'deki öğretmenlerin 177 bin 738'i de bu özel öğretim kurumlarında istihdam ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

