Aydın'da 17 mahallede karantina

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle, Yenipazar ve Çine ilçelerinde toplam 17 mahalle karantinaya alındı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu bölgelerde hayvan alım satımı ve her türlü hayvan hareketliliği tamamen durduruldu.

Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi'nde görülen şap hastalığı vakasının ardından yetkililer harekete geçti. Hastalığın çevre bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla, filyasyon ve risk değerlendirme çalışmaları sonucunda geniş çaplı sağlık tedbirleri alındı.

17 MAHALLEDE KARANTİNA

Alınan karar doğrultusunda karantina ilan edilen mahalleler şu şekilde sıralandı: Yenipazar ilçesinde Hacıköseler, Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri; Çine ilçesinde İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahalleleri.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI VE ALIM SATIMI YASAKLANDI

Uygulanan karantina tedbirleri kapsamında, bahsi geçen 17 mahallede hastalık riski tamamen ortadan kalkıp karantina kararı kaldırılana kadar her türlü hayvan hareketliliği durduruldu. Bu doğrultuda söz konusu bölgelere hayvan giriş ve çıkışları ile hayvan alım satım işlemleri kesin olarak yasaklandı.

Öte yandan, Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hastalığın yayılımını engellemek ve durumu kontrol altında tutmak amacıyla sahadaki inceleme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

