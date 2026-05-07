Devletin 200 milyonluk fıstığı ‘sahte şirketle’ çalındı iddiası: CHP'den 'TİGEM müdürü hesap vermeli' tepkisi

Devletin 200 milyonluk fıstığı ‘sahte şirketle’ çalındı iddiası: CHP'den 'TİGEM müdürü hesap vermeli' tepkisi
Yayınlanma:
Şanlıurfa Ceylanpınar’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) düzenlediği fıstık ihalesinde, sahte şirket ve sahte evraklarla yapılan dolandırıcılık sonucu 200 milyon TL değerindeki tonlarca fıstık kayboldu. CHP’li Alp, olayı Meclis gündemine taşıyarak sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından açılan fıstık ihalesinde usulsüzlük yaşandı. Devlet kurumunun dolandırıldığı ortaya çıktı.

İHALEYİ ‘SAHTE FİRMA’ KAZANDI

TİGEM, Şanlıurfa’da 58 ton kuru fıstığı açık artırmayla satışa çıkardı. İhale 30 Nisan’da Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda yapıldı. Muhammen fiyatın ton başına 680 bin TL olduğu açıklandı. İhaleyi kazanan firma, kefalet mektubu ve sigorta kefalet belgesi vererek fıstıkları kamyonlara yükledi ve bölgeden ayrıldı. Ancak daha sonra firmanın ve sunduğu tüm belgelerin sahte olduğu anlaşıldı. Dolandırıcılık sonucu devletin 200 milyon lira değerindeki fıstığı kayboldu ve izine ulaşılamadı.

Adli emanet deposunda ağızları açık bırakan usulsüzlükler! Bakanlık denetiminde ortaya çıktıAdli emanet deposunda ağızları açık bırakan usulsüzlükler! Bakanlık denetiminde ortaya çıktı

CHP’Lİ ALP OLAYI MECLİS’E TAŞIDI

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yaşanan vurgunu Meclis Genel Kurulu’na taşıyarak sorumluların tespit edilip hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Alp, olayı şu sözlerle anlattı:

“Bugüne kadar çok vurgunlar duymuştuk ama bu kez bambaşka bir vurgun öğrendik. TİGEM bir ihale açıyor ve Tarım İşletmesi’nin fıstıklarını ihaleyle satıyor. Fıstıkları kamyonla götürmüşler.”

Yurt dışı staj programında usulsüzlük iddiası! Okul müdürü görevden alındıYurt dışı staj programında usulsüzlük iddiası! Okul müdürü görevden alındı

“BAŞTAN AŞAĞI SAHTE” DİYEREK HESAP ÇAĞRISI YAPTI

Alp, ihale sürecindeki usulsüzlükleri eleştirerek şunları söyledi:

“Nasıl olur da bu kadar sahtecilik anlaşılmaz. Daha önce banka teminat mektubuyla yapılan ihalelerde bu kez fıstıklar sigorta kefalet senediyle satılıyor. Adam fıstığı yükleyip gidiyor, sonra parayı ödemiyor. Yüklenicinin banka kefalet mektubu da sigorta kefalet mektubu da sahte çıkıyor. Firma da sahte. Devletin fıstığını çaldıran TİGEM Genel Müdürü’nün hesap vermesi gerekir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Türkiye
Yıkımı yandaş anket şirketi de saklayamadı! AKP'ye kötü haberi Abdulkadir Selvi verdi
Yıkımı yandaş anket şirketi de saklayamadı! AKP'ye kötü haberi Abdulkadir Selvi verdi
Türkiye aylardır böylesini görmedi: Meteoroloji üzerine 4 daha koydu
Türkiye aylardır böylesini görmedi: Meteoroloji üzerine 4 daha koydu