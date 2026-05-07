Devletin 200 milyonluk fıstığı ‘sahte şirketle’ çalındı iddiası: CHP'den 'TİGEM müdürü hesap vermeli' tepkisi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından açılan fıstık ihalesinde usulsüzlük yaşandı. Devlet kurumunun dolandırıldığı ortaya çıktı.

İHALEYİ ‘SAHTE FİRMA’ KAZANDI

TİGEM, Şanlıurfa’da 58 ton kuru fıstığı açık artırmayla satışa çıkardı. İhale 30 Nisan’da Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda yapıldı. Muhammen fiyatın ton başına 680 bin TL olduğu açıklandı. İhaleyi kazanan firma, kefalet mektubu ve sigorta kefalet belgesi vererek fıstıkları kamyonlara yükledi ve bölgeden ayrıldı. Ancak daha sonra firmanın ve sunduğu tüm belgelerin sahte olduğu anlaşıldı. Dolandırıcılık sonucu devletin 200 milyon lira değerindeki fıstığı kayboldu ve izine ulaşılamadı.

CHP’Lİ ALP OLAYI MECLİS’E TAŞIDI

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yaşanan vurgunu Meclis Genel Kurulu’na taşıyarak sorumluların tespit edilip hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Alp, olayı şu sözlerle anlattı:

“Bugüne kadar çok vurgunlar duymuştuk ama bu kez bambaşka bir vurgun öğrendik. TİGEM bir ihale açıyor ve Tarım İşletmesi’nin fıstıklarını ihaleyle satıyor. Fıstıkları kamyonla götürmüşler.”

“BAŞTAN AŞAĞI SAHTE” DİYEREK HESAP ÇAĞRISI YAPTI

Alp, ihale sürecindeki usulsüzlükleri eleştirerek şunları söyledi: