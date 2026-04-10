Adli emanet deposunda ağızları açık bırakan usulsüzlükler! Bakanlık denetiminde ortaya çıktı

Altın ve uyuşturucu çalınmasıyla sık sık gündem olan adli emanet olarak bilinen Suç Eşyası Emanet Bürosu’na yönelik öneriler listesinde dikkati çeken tespitler ile yapılan onlarca hataya karşı uyarılara yer verildi.

BAKANLIK DENETİMİNDE ORTAYA ÇIKTI

Tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın cezaevinden paylaştığı BirGün'deki haberine göre Adalet Bakanlığı’na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, adli emanet depolarına yönelik denetimi akıl almaz usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

Yapılan denetimlerde, adli emanet birimlerinde muhafaza altına alınması gereken nakit paraların ve çeşitli suç eşyalarının resmi kayıtlara işlenmediği tespit edildi. Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 13. maddesi uyarınca emanete alınan her paranın kasa kaydına işlenmesi yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, paraların yanı sıra suç aleti ve kanıt niteliğindeki materyallerin de kayıt dışı bırakıldığı belirlendi.

İncelemelerde bir emanet dairesinde bulunan av tüfeği, çakı bıçağı, mermi ve senet gibi eşyaların suç eşyası kaydına alınmadığı saptanırken; yönetmelik gereği teslim alınan her eşyanın üzerine soruşturma veya esas defterindeki sıra numarası yazılarak etiketlenmesi gerektiği vurgulandı.

Yargı süreci sonunda müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddelerin de gerekli tasfiye işlemlerinin yapılmadığı ve emanette bekletilmeye devam edildiği denetim raporlarına yansıdı. Uyuşturucu maddelerin muhafaza edildiği torbaların fare kemirmesi sonucu zarar gördüğü tespit edildi.

ADLİ EMANET DEPOSUNDA AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN USULSÜZLÜKLER!

Bakanlık denetiminde tespit edilen Suç Eşyası Emanet Bürosu’na dair akıl almaz usulsüzlükler şu şekilde sıralandı:

Suç eşyası emanet deposunda yapılan incelemede; kapı ve pencerelerinin yeterince sağlam olmadığı, havalandırmanın yetersizliği nedeniyle ortamın rutubetli olduğu, yangına karşı yeterli tedbirlerin alınmadığı, kontrol için kamera sistemi tertibatının kurulmadığı belirlendi.

Adli emanette kayıtlı bir kısım uyuşturucu maddelerin muhafazası için konulduğu torbaların denetim dönemi içerisinde fare kemirmesi sonucu zarar gördüğü gözlemlendi.

Emanet Bürosu uhde ve sorumluluğunda bulunan eşyanın depodaki mevcutları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığının tespiti için her yıl sonunda sayım ve kontrollerinin yapılmadığı tespit edildi.

Emanet deposu müsait olmasına rağmen, bir kısım suç eşyasının depo dışında açıkta tutulduğu beyan ve müşahede edildi.