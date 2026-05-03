Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik "Sakın ha" sözüyle ilgili açıklama yaptı. Toroğlu, "Sakın ha"yı öğrendiğini belirterek "Galatasaray'ı ilgilendiren olay" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaptıkları bir görüşme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ne konuştuklarını açıklamaması için "Sakın ha" uyarısı yapmıştı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu da bu konuda açıklama yapmış, ardından da adliyeye çağrılarak yurt dışı yasağı ve 15 günde bir imza kararıyla bırakılmıştı.

"TFF BAŞKANI'NA DA GÜVENMİYORUM"

Erman Toroğlu, bu konuda yeni açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Sözcü TV'de katıldığı programda şöyle konuştu:
"Taksim'de kuş uçmuyor. Öyle önlem alınmış. Sağolsun polisler yardım etti. Karakola kadar gittik. Allah razı olsun onlardan. Helal olsun insanlara yardım ediyorlar. Ben imza atmaya niye gidiyorum bilmiyorum. Ben oraya tanık gitmişim, sanık olmuşum. Biz iyi olsun diyoruz, ama mahkemeye ben gidiyorum. Hiç üzülmüyorum mahkemeye gittiğim için. Polislerden yardım istiyorum dün karakola gitmek için.
'Sakın ha'yı öğrendim hocam. Söylersem inkar ederler. Bahisle şikeyle ilgili değil. Ama onu söylersem, Galatasaray Başkanı inkar eder, TFF Başkanı da güvenmiyorum. Öğrendim doğrusunu, ama yine inkar edecekler. Sezon bir bitsin bekliyorum, çünkü Galatasaray'ı ilgilendiren bir olay. Gelen haber doğru.
(Şike ve bahis soruşturması) Alt kademelerden attın, üstte hiç mi yok? Herkes konuşuyor. Belki de beni onun için çağırdılar. Ama ilgisi yok. Şimdi Milli Takım Dünya Kupası'na gidiyor. Senin Milli Takımı'ndan oyuncular mı var. Eğer öyleyse dünyaya rezil olursun. Devletin haberi olmadan hiçbir şey yapamazsın. İnşallah bu işler temizlenir. Yardımcı savcıyı ben de dinledim çok enteresan konuşma."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

