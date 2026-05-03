Farioli şampiyon oldu: Mourinho ikinciliği de ateşe attı
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Francesco Farioli'nin teknik direktörü olduğu Porto, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Farioli, teknik direktörlüğe Türkiye'de başlamış, Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştırmıştı.
Ligin 32. haftasında Porto, konuk ettiği Alverca'yı 1-0 yenerek 31. kez şampiyonluğa ulaştı.

Porto'nun golünü 40. dakikada Jan Bednarek attı.

MOURINHO YİNE BAŞARAMADI

Fenerbahçe'de başarısız olan ve gönderilen Jose Mourinho'nun takımı Benfica ise deplasmanda Famalicao ile 2-2 berabere kaldı.

????SON DAKİKA | JOSE MOURINHO İMZAYI ATIYOR!
Porto 85 puana ulaşırken, Benfica 76 puanda bulunuyor.
Ligde bir maçı eksik Sporting ise 73 puanda. Mourinho'nun son 2 haftada 2.'liği de tehlikeye girdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Mustafa Çulcu: Kırmızı kart skandal karar
Yasin Kol'la ilgili flaş iddia: Bunu birkaç yerde söylemiş