Farioli şampiyon oldu: Mourinho ikinciliği de ateşe attı

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Francesco Farioli'nin teknik direktörü olduğu Porto, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sergen Yalçın'a dalga geçtikleri tur bindirdi: Şimdi de İngiliz devine gidiyor

Farioli, teknik direktörlüğe Türkiye'de başlamış, Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

Ligin 32. haftasında Porto, konuk ettiği Alverca'yı 1-0 yenerek 31. kez şampiyonluğa ulaştı.



Porto'nun golünü 40. dakikada Jan Bednarek attı.

MOURINHO YİNE BAŞARAMADI

Fenerbahçe'de başarısız olan ve gönderilen Jose Mourinho'nun takımı Benfica ise deplasmanda Famalicao ile 2-2 berabere kaldı.



Porto 85 puana ulaşırken, Benfica 76 puanda bulunuyor.

Ligde bir maçı eksik Sporting ise 73 puanda. Mourinho'nun son 2 haftada 2.'liği de tehlikeye girdi.