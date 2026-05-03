Başını ellerinin arasına aldı dondu kaldı: Sonra da amuda kalktı
İspanya'daki Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nda Marta Kostyuk şampiyon oldu. Marta, maçı kazanınca başını ellerinin arasına alıp, "Ne yaptım ben" dercesine adeta dondu kaldı. Sonra da büyük sevinç yaşadı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nın WTA kadınlar klasmanı final maçında, Rus tenisçi Mirra Andreeva ile Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk Caja Magica'da karşılaştı.
Maç sayısını aldıktan sonra dizlerinin üstüne çöken ve başını ellerinin arasına alan Marta, "Ne yaptım ben" dercesine adeta donup kaldı.
MİRRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Daha sonra büyük sevinç yaşayan ve amuda kalkan Marta, şampiyonluk kupasını aldı.
Rus tenisçi Mirra Andreeva ise ikincilik ödülünü alırken gözyaşlarına engel olamadı.
Mirra'nın çok üzgün olduğu görüldü. (AA)