Başını ellerinin arasına aldı dondu kaldı: Sonra da amuda kalktı

İspanya'daki Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nda Marta Kostyuk şampiyon oldu. Marta, maçı kazanınca başını ellerinin arasına alıp, "Ne yaptım ben" dercesine adeta dondu kaldı. Sonra da büyük sevinç yaşadı.