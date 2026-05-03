Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı: Ben böyle fiyasko görmedim

Fenerbahçe, ligin bitmesine 2 hafta kala lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Sarı lacivertli takım kendi sahasında Başakşehir'i 3-1 yenerken, lider Galatasaray Samsun deplasmanında sezonun en ağır yenilgisini 4-1'lik mağlubiyetle aldı.

Peki Fenerbahçe'nin 4 puanlık farka rağmen şampiyonluk şansı var mı? Gazeteci Halil Özer, Başakşehir maçını değerlendirirken, bu sorunun cevabını da verdi. Özer, Milliyet'teki yazısında özetle şunları söyledi:

"YÜZDE 1 FİLAN"

"Bu sonuçlara rağmen Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı yüzde 1 filan. Çünkü tren Rize maçında hakem ve Ederson, Galatasaray maçında Talisca’nın kaçırdığı penaltı ile kaçtı.

Belki de bu sezon şampiyonluk geçtiğimiz sezonlara oranla çok daha kolaydı. Ama fırsat tepildi. Bugün şampiyonluğunu ilan etmek varken son iki maçta beyaz bayrak çekti Fenerbahçe.

Başakşehir zorlu bir rakip. Hatta ligin en iyi takımlarından birisi. Ancak bugünkü en büyük şanssızlıkları karşılarında rahat bir Fenerbahçe olmasıydı. Stres yok, baskı yok. Şampiyonluğun gittiğini düşündüğü için tribünler dahil herkes helva gibiydi.

O yüzden rahat oynadı Fenerbahçe. Tedesco’suz farklı on bir zorlu rakibini kolay yendi bile diyebiliriz.

İyi de işte sezon içinde her maç böyle huzurlu olmuyor. Fenerbahçe’de ne seyirci ne futbolcu hatta ve hatta ne yönetim baskıyı kaldıramıyor. Herkesin eli ayağı birbirine dolaşıyor. Şimdi hat-trick yapan Talisca gibi bir futbolcunun Galatasaray maçında kaçırdığı penaltıyı nasıl açıklayabilirsiniz?

Bugün attığı son iki gole bakın. Böyle vuruş tekniği olan futbolcunun penaltıyı dışarıya atması geometriyle bile çözülemez.

"SARAN İYİ BİR FENERBAHÇELİ OLABİLİR"

Sonuç olarak yukarıda yazdığım gibi Fenerbahçe bu sonuçlarla şampiyonluk şansını yüzde birlere çıkardı. Bana göre hiç yok. Ama matematiksel olarak bitmediği için böyle yazmak zorundayız.

Öyle bir sezon ki belki de yönetim hataları yüzünden ligi kaybeden bir Fenerbahçe vardı. Şuursuzca elindeki üç santrforu gönderen onların yerine gencecik bir çocuğu alan (Ben Cherif’e karşı değilim. İki yıl sonra bu çocuğun nerelere geleceğini hep birlikte göreceğiz) ve onun yanına bir tek tecrübeli adam koyamayan yönetim her şeyin üstüne tuz biber ekti.

Ve kendi girmeyecekleri seçime rağmen Tedesco’yu göndermeleri de zaten tam bir fiyasko. Saran başkan iyi bir Fenerbahçeli iyi bir insan olabilir. Ama şu anlaşıldı ki Fenerbahçe başkanlığı bambaşka bir olay. Bunu net olarak anladık. Ama olan yine Fenerbahçe’ye oldu."