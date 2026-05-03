Harikasınız kızlar harika: Yaz tarih bunu da yaz

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali oynanacak!

Rakiplerini saf dışı bırakan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, bugün finalde kozlarını paylaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

VAKIFBANK 7. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. şampiyonluğunu İstanbul'da kazanmaya çalışacak. Sarı-siyahlı takım, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar, bu sezon namağlup şekilde finale yükseldi. VakıfBank, kupayı kazanması halinde turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo'yu (7) yakalayacak.

ECZACIBAŞI 2. KEZ KUPAYI İSTİYOR

Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Başantrenör Giulio Cesare Bregoli yönetimindeki turuncu-beyazlılar, 2015 yılında Polonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

FİNALDE İKİNCİ KEZ RAKİPLER

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, böylece Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüş oldu.

Bu eşleşme aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali olacak.

27. KUPA GARANTİLENDİ

Türkiye, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmayı garantiledi.

İtalyan rakiplerini yarı finalde geçmeyi başaran VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, kozlarını finalde paylaşacak.

İki Türk ekibinin finale çıkmasıyla kupa, bu sezon Türkiye'de kaldı.

Türk takımları, uluslararası alan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8'er, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 26 kupa kazandı.

SİMGE AKÖZ: FİNAL İÇİN HAZIR OLACAĞIZ

Eczacıbaşı Dynavit kaptanı Simge Aköz ise kupa Türkiye'de kalacağı için mutlu olduklarını aktardı.

Finale yükseldikleri için mutluluğunu paylaşan deneyimli libero, "İnanılmaz mutluyum. Kıran kırana bir maç oldu. Hem VakıfBank maçı hem bizim maç 3-2'ye uzadı. İki maçın da kalitesi çok iyiydi ama kendi adımıza sahadan galip ayrıldığımız ve adımızı finale yazdırdığımız için çok mutluyum. İnanılmaz güzel bir mücadele vardı. Bu takım bunu bu sezon boyunca birçok kez yaptı. Geriye düştüğünde hiç pes etmedi. İnancımızı hiç kaybetmedik. Bu takımın en güzel özelliklerinden biri buydu. Yaptığımız işle çok gurur duyuyorum. Şimdi biraz dinleneceğiz. İçeride ufak bir 10 dakika kutlarız. Final için hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

VakıfBank ile oynayacakları finale dair de görüşlerini paylaşan Simge Aköz, "Finalde ne olacağı tabii ki belli olmaz. Dünyanın en iyi takımlarıyla burada mücadele ediyoruz ve sezon boyunca da edebildiğimizi de gösterdik açıkçası. Klasik olacak ama iyi olan kazansın. En azından kupa ülkemizde kalacak diye mutlu olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

CANSU ÖZBAY: BU MAÇ TARİHE GEÇTİ

VakıfBank'ın pasörü Cansu Özbay ise finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını aktardı.

Önemli bir geri dönüşe imza attıklarının altını çizen Cansu, "Bu maç tarihe geçti. Bu kadar zor bir maç oynayıp böyle bir geri dönüş yaşamamıştım sanırım. Imoco, maç sayısı attı. Oradan geri geldik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsinin ellerine, kalplerine sağlık. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Halen bunu başardığımıza inanamıyorum. Herkes bir noktada umudunu kaybetmişti. Belki seyirciler bile ayrılmıştı. Ama işimiz bitmedi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yarına odaklanmalıyız. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Lütfen yarın herkes maça gelsin." değerlendirmesinde bulundu.