Galatasaray'da tarihi rezaleti açıkladı

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Samsunspor'a yenildiği maç sonrası yaptığı açıklamada, ''Galatasaray şampiyon olursa, 26. şampiyonluğa geçecek tarihi bir rezalet!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 kaybederek şok bir yenilgi aldı.
Samsunspor'un galibiyet gollerini Mouandilmadji (2) ve Cherif Ndiaye (2) atarken, Galatasaray tek golü Yunus Akgün ile buldu.
Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla puan farkı 4'e düşerken, Galatasaray'ın şampiyonluk maçı Antalyaspor'a kaldı.

LEVENT TÜZEMEN'DEN SERT SÖZLER

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Samsunspor yenilgisi sonrasında sert eleştirilerde bulundu.

''TARİHİ REZALET''

Galatasaray'daki tarihi rezaleti açıklayan Tüzemen, "Hayaller şampiyonluk turu, gerçekler Samsunspor'un 4-1'lik galibiyeti. Galatasaray, bu sene 4 golü bir tek Liverpool'dan yemişti. Galatasaray şampiyon olursa, 26. şampiyonluğa geçecek tarihi bir rezalet!" dedi.

''BÜTÜN FUTBOLCULAR GECE ALEMİNDE KALMIŞ''

Konuşmasını sürdüren Tüzemen, "Galatasaray haftaya şampiyon olacak ama bu maçtaki rezaleti perdelemez. Bütün futbolcular gece aleminde kalmış. Bu mağlubiyet Okan Buruk üzerinden okunmaz." yorumunu yaptı.

''BU REZALETİN BEDELİNİ ÖDEMELİ''

Levent Tüzemen futbolcuları eleştirerek, "Okan Buruk, bu takımı Antalyaspor maçına kadar İstanbul'da kampa almalı. Futbolcular bu rezaletin bedelini ödemeli." ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE GİTMESİ GEREKEN OYUNCULAR VAR"

Takımdan gönderilmesi gereken futbolcular olduğunu söyleyen Tüzemen, "Galatasaray, gelecek sene için en az beş oyuncudan oluşan taze bir oyuncu grubunu transfer etmesi lazım. Kesinlikle gitmesi gereken oyuncular var. Burası Galatasaray tatil kampı değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

