Tedesco sonrası Fenerbahçe ilk maçını rahat kazandı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Chobani Stadyummu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ANDERSON TALISCA HAT-TRICK YAPTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Konuk ekibin tek golüyse 36. dakikada Amine Harit'den geldi.

GALATASARAY'LA FARK 4 PUANA İNDİ

Bu sonuçla birlikte 70 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. 51 puandaki Başakşehir ise 6. sırada kaldı.

Sarı-lacivertliler ligin bitimine 2 hafta kala Galatasaray'la olan puan farkını 4'e indirdi. Trabzonspor'la olan farkı da 5 puana çıkardı.

DETAYLAR

Stat: Chobani

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Anıl Usta, Gökhan Barcın

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomudorov, Harit, Bertuğ Yıldırım