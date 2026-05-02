Fenerbahçeli futbolcuya olay protesto

Fenerbahçe'de sakatlığının 3 aylık sakatlığının ardından sahalara dönen Edson Alvarez protesto edildi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'ndaki maçı asrı-lacivertliler, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Konuk ekibin tek golüyse 36. dakikada Amine Harit'den geldi.

EDSON ALVAREZ SAHALARA DÖNDÜ

Yaşadığı sakatlık ve ameliyat süreci nedeniyle 3 ay boyunca sahalardan uzak kalan Edson Alvarez sonradan oyuna dahil oldu.

PROTESTO EDİLDİ

90. dakikada Fred'in yerine oyuna dahil olan Meksikalı futbolcu sürpriz bir tepkiyle karşılaştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Edson Alvarez oyuna girdiği ve her topla buluştuğu sırada ıslıklayarak protesto etti.

NE OLMUŞTU?

Bileğinden ameliyat olan futbolcunun operasyonu Fenerbahçe'den habersiz Hollanda'da gerçekleştirdiği öne sürülmüş ve bu durum tepkiyle karşılanmıştı.

