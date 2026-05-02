Fenerbahçe'de maç sonu Asensio riskini açıkladı

Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, Marco Asensio'nun sakatlık riskine dair konuştu.

Süper Lig'de Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Domenico Tedesco'nun ayrılığı sonrası takımın başına geçen Zeki Murat Göle maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA ÖNCEKİ HEDEFLERİMİZDEN UZAKLAŞTIK"

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefini yineleyen Zeki Murat Göle, “Öncelikle oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar oyun planına sadık kalarak yüksek enerjiyle maçı tamamladılar. Buradaki en büyük pay onların. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var. Daha önceki hedeflerlerimizden uzaklaştık. Aldığımız galibiyet bizim için pozitif" dedi.

"RİSK VAR"

Skriniar ve Asensio2nun son durumu için ise Zeki Murat Göle, “Onların kulübede olmalarının nedeni takıma destek olmak için. Çok sıkışmadığımız sürece oyuna atmayacaktık. Milan'ın durumu daha farklı Asensio'dan. Asensio 5-10 dakika oynayabilecek durumda ama risk var. Oyun hakimiyetimizde olduğu için kullanmadık ama onlar daha çok destek için oradaydılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

