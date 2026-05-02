Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı ezerek yendik bütün Türkiye gördü

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 4-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrası Radyo Gol'de Berk Sayar'ın konuğu oldu.

Sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, ''Söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok mutluyum haftalar önce söyledik "Galatasaray'a Samsun'da şampiyonluk turu attırmak istemiyoruz" dedik. Söylediklerimizi yaptık! Oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Maç 4-1 bitti ama belki 6-1 belki de 8-1 olabilirdi! Galatasaray'a pozisyon vermedik. Söylediklerimi yaptığım için de inanılmaz mutluyum!'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'I EZEREK YENDİK''

Konuşmalarını sürdüren Yıldırım, ''Asla maç satmayız diyoruz. Onlar bize "Maç satıyorsunuz" diyorlar. Biz bu takımı ezerek yendik bütün Türkiye gördü. Halen beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi. Kartallar yüksek uçar, sineklerle uğraşmıyor. Onlar muhatabım olamaz'' dedi.

''YILLARDIR BEKLİYORDU''

Yüksel Yıldırım, ''Maça 1 farkla galibiyet alma umuduyla çıkmıştık en kötü ihtimalle yenilmeyiz diyorduk ama bu sonuç çok güzel oldu. Samsun şehri böyle bir galibiyeti yıllardır bekliyordu'' yorumunu yaptı.

Samsunspor Başkanı'nın diğer sözleri şu şekilde:

''Maçları statta izleyemiyorum biliyorsunuz. Maçı evimde dört arkadaşımla izledik inanılmaz bir sevinç yumağı oldu. Samsunspor işte budur, Fink'in sistemi oynuyor. Kimi koysa o sistemde o oynuyor''

''Avrupa'da son 16'ya kaldık, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldık. Ligde son maça kadar 5. olmayı kovalayacağız. Şansımız az ama son iki maçı bekliyoruz''