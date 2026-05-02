Okan Buruk: Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti

Galatasaray, Süper Lig'de konuk olduğu Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

''HERKES BİZİ ŞAMPİYON İLAN ETTİ''

Okan Buruk açıklamasında, "Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bunu sahada gördük. Bunu kırmaya, oyuncuların kafasından çıkarmaya çalıştık. Maçın başlangıcı çok iyiydi, golle başladık. Devamında 1-1'i yakaladıktan sonra rakibimiz, biraz daha oyunun içinde kötü olduk. 1-1'e kadar iyiydik, sonra kötüydük. İkinci yarı iyi başladık, 10 dakika iyiydik. Barış ve Osimhen'in değerlendiremedikleri pozisyonlar var. Rakibimiz de tüm şansları değerlendirdi. iyi oynadılar. 11'e 10 sonrası farklı bir oyun oldu. Rakip kaleye gitmeye çalıştık 11'e 10'ken de ama rakibimizin her geldiği de gol oldu. İyi değerlendirdiler. Zor tabii 11'e 10 oynamak, bir de gerideyken. Oyunumuzun çok altında kaldık, çok hata yaptık. Bölgesel olarak söylemeyeceğim ama takım olarak çok hata yaptık." dedi.

''ŞAMPİYON OLMADIK''

Konuşmasını sürdüren tecrübeli teknik adam, "Bu maçı ve şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. 4 puan öndeyiz. Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp oyunumuzla ve kalitemizle şampiyonluğu belli etmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

GÜNAY GÜVENÇ SÖZLERİ

Okan Buruk, Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartın talihsizlik olduğunu belirterek, "Günay'ın kırmızı kartı talihsizlik. Rakibin ayağı, Günay'ın eline geliyor ve Günay'ın eli açılıyor. Günay direkt elini açmıyor, rakibin ayağı Günay'ın eline gelince açıldı. Talihsiz bir pozisyon." ifadelerini kullandı.

''DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK''

Son olarak Torreira hakkında konuşan Buruk, "Torreira arka adalesinde yorgunluk hissetti. Değiştirmek zorunda kaldık. Bir sonraki maça bakacağız. Sezon sonunda ağrılar olabiliyor. İyi de çalışmıştı hafta içi." sözlerini sarf etti.