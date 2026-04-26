Zeynep Sönmez Madrid Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 32 turunda Arjantinli rakibi Solana Sierra ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve ilk seti 6-0 kazanan Zeynep Sönmez, bu avantajını koruyamadı. Daha sonra basit hatalar yapan ve psikolojik üstünlüğü rakibine kaptıran milli tenisçi, ikinci setti 6-2, üçüncü seti de 6-3 kaybetti.

Rakibine 2-1 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti. Sönmez, ilk 2 turda İspanyol rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı.

DÜNYA SIRALAMASI

Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. sırada bulunurken, Solana Sierra ise 88. basamakta yer alıyor.