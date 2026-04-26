Zeynep Sönmez Madrid Açık'a veda etti

Madrid Açık Tenis Turnuvası 3. turunda Solana Sierra'yla karşılaşan Zeynep Sönmez, 2-1 mağlup oldu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 32 turunda Arjantinli rakibi Solana Sierra ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve ilk seti 6-0 kazanan Zeynep Sönmez, bu avantajını koruyamadı. Daha sonra basit hatalar yapan ve psikolojik üstünlüğü rakibine kaptıran milli tenisçi, ikinci setti 6-2, üçüncü seti de 6-3 kaybetti.

Rakibine 2-1 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti. Sönmez, ilk 2 turda İspanyol rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı.

DÜNYA SIRALAMASI

Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. sırada bulunurken, Solana Sierra ise 88. basamakta yer alıyor.

