Fenerbahçe U19 deplasmanda Galatasaray U19'u mağlup etti

U19 PAF Ligi’nin 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Alaettin Ekici (P) ve 71. dakikada Emin Eren Sayar kaydetti. Ev sahibinin tek golüyse 31. dakikada Arda Tagay'dan geldi.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Sarı-kırmızılılarda Eyüp Can Karasu, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

FENERBAHÇE PUANINI 36'YA YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 takımı puanını 36'ya yükseltirken, Galatasaray 50 puanda kaldı.

FİKSTÜR

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe ise Başakşehir'i konuk edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

