Gençlerbirliği yükselişini sürdürdü: 10 maç sonra başardılar

Gençlerbirliği yükselişini sürdürdü: 10 maç sonra başardılar
Kocaelispor'u konuk eden Gençlerbirliği tek golle kazandı. Başkent ekibi ligde 10 maçın ardından galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ TEK GOLLE KAZANDI

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başkent ekibi sahadan tek golle galip ayrıldı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu kaydetti.

10 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, kupadaki Galatasaray galibiyetinin ardından yükselişini sürdürdü. Başkent ekibi, ligde 10 maç sonra galibiyet aldı. Teknik direktör Volkan Demirel de 2. dönemindeki ilk Süper Lig galibiyetini aldı.

KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULDULAR

28 puana ulaşan Gençlerbirliği, küme düşme hattından çıkarak 14. sıraya yükseldi. 36 puandaki Kocaelispor ise 11. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

