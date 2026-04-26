TFF Fenerbahçe'yi reddetti: Galatasaray derbisine saatler kala flaş gelişme
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin derbi için yaptığı 'VAR odasında her iki takımdan da gözlemci bulundurulması' başvurusu reddedildi.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
Fenerbahçe'nin derbi için yaptığı 'VAR odasında her iki takımdan da gözlemci bulundurulması' başvurusu reddedildi.
Ret gerekçesi olarak Galatasaray'ın bu talebe onay vermemesi gösterildiği aktarıldı.
TFF'nin bu uygulamayı ancak her iki kulübün de ortak talebi olması halinde kabul ettiği hatırlatıldı.
DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL
Derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Çağlar Uyarcan olacak.
Galatasaray'ın 71, Fenerbahçe'nin 67 puanı bulunuyor.