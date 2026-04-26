Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe kafilesine sürpriz karşılama
Yayınlanma:
Galatasaray yönetimi, derbi için stada gelen Fenerbahçe kafilesini kapıda karşıladı.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Rams Park'ta oynanan mücadele öncesinde Fenerbahçe kafilesi stada geldi.
İBRAHİM HATİPOĞLU VE ERAY YAZGAN KAPIDA KARŞILADI
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe yöneticileri kapıda karşıladı.
KAPIDA SOHBET ETTİLER
İkilinin bu hamlesi derbi öncesi dostluk ve fair-play mesajı olarak değerlendirildi. Karşılaşma öncesinde 2 takımın yöneticileri kapıda kısa süre sohbet etti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif