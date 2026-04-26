Derbide penaltı kaçtı: Dev maçta inanılmaz hata
Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca çerçeveyi tutturamadı.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadelede penaltı kaçtı.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 11. dakikasında ceza sahasına giren Sidiki Chreif, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını işaret etti.
TALISCA KAÇIRDI
Fenerbahçe adına topun başına geçen Anderson Talisca, çerçeveyi tutturamadı. Fenerbahçe öne geçme fırsatını kaçırdı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif