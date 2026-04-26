Son Dakika | Derbide bir penaltı daha geldi: Kırmızı kart çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Derbinin 60. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Hakem Yasin Kol'a uzun süre tepki gösteren Ederson kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşılaştı. Rams Park'ta oynanan mücadelede bir penaltı kararı daha geldi.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
60. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.
FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI
Penaltı kararına uzun süre itiraz eden Fenerbahçe kalecisi Ederson kırmızı kart gördü. Bu kararla Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca oyundan çıkarken Domenico Tedesco, Mert Günok'u dahil etti.
BARIŞ ALPER YILMAZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
65. dakikada kullanılan penaltı atışında Barış Alper Yılmaz fileleri havalandırmayı başardı.
Detaylar geliyor...