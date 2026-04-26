Barış Alper Yılmaz Osimhen'e teşekkür etti: Sen at dedi

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, ''Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun'a gideceğiz. Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

''DÜNYA KUPASI'NA DAHA VAR''

Dünya Kupası hakkında konuşan Yılmaz, "Nasip kısmet. Dünya Kupası'na daha var. İnşallah sezonu bitirip oraya en güzel şekilde gitmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

''DAHA LİG BİTMEDİ''

Konuşmasını sürdüren Barış Alper Yılmaz, "Bitmedi daha lig. Bittiği zaman hep birlikte kutlayacağız aynı coşkuyla. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Hayatımda hiç süslü cümle kurmadım, bana yakışmaz, karakterim bu. Bu ligde bizim gibi oyuncular olursa biz hep şampiyon oluruz." dedi.

''İŞİN SIRRI ÇALIŞMAK''

Barış Alper Yılmaz son olarak, "Her zaman hedeflerim büyüktür benim. Çok çalışıyorum, elimden geldiğince kendime yatırım yapıyorum. İşin sırrı çalışmak. Bunu yaptığım sürece daha farklı yer olur, hayırlısı diyelim." şeklinde konuştu.