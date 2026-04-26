Barış Alper Yılmaz Osimhen'e teşekkür etti: Sen at dedi

Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, penaltıyı kendisine veren Osimhen'e teşekkür ederek ''Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum." dedi.

Milli futbolcu, ''Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun'a gideceğiz. Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

''DÜNYA KUPASI'NA DAHA VAR''

Dünya Kupası hakkında konuşan Yılmaz, "Nasip kısmet. Dünya Kupası'na daha var. İnşallah sezonu bitirip oraya en güzel şekilde gitmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

''DAHA LİG BİTMEDİ''

Konuşmasını sürdüren Barış Alper Yılmaz, "Bitmedi daha lig. Bittiği zaman hep birlikte kutlayacağız aynı coşkuyla. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Hayatımda hiç süslü cümle kurmadım, bana yakışmaz, karakterim bu. Bu ligde bizim gibi oyuncular olursa biz hep şampiyon oluruz." dedi.

''İŞİN SIRRI ÇALIŞMAK''

Barış Alper Yılmaz son olarak, "Her zaman hedeflerim büyüktür benim. Çok çalışıyorum, elimden geldiğince kendime yatırım yapıyorum. İşin sırrı çalışmak. Bunu yaptığım sürece daha farklı yer olur, hayırlısı diyelim." şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

