Tedesco'dan Galatasaray itirafı: Kabul etmek gerekiyor

Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'dan itiraf geldi.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Tedesco, "Aslında maça iyi başladık. Güçlü bir başlangıçtı. İstediğimiz başlangıçtı. Önde pozisyon alıyorduk, geriden oyun kuruyorduk. Maçtan önce onların önde baskı yapacağını söylemiştim ama biz çözümleri bulduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı." dedi.

''BİR ŞEYLER KIRILDI''

Konuşmasını sürdüren teknik adam, "Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı. İlk gol taçtan geldi. İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı aleyhinize, kırmızı kart. Sonra da kendi kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozisyonlar var, karşı karşıya pozisyonlar var." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray itirafında bulunan İtalyan teknik direktör, "Galatasaray'ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık." yorumunu yaptı.

''BİR SONRAKİ KONUYA ODAKLANACAĞIM''

Domenico Tedesco, "Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var, o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Ben artık bir sonraki konuya odaklanacağım." sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

