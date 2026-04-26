Galatasaray Fenerbahçe’yi yener yenmez üst üste gönderme yaptı

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, aldığı galibiyet sonrası sosyal medya hesabından üst üste göndermeli paylaşımlar yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray, Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye yükseltti ve 74 puanla liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe ise 67 puanda kalarak yarışta ağır yara aldı.

GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE GÖNDERMELER

Galatasaray, Fenerbahçe'yi yener yenmez sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlarda bulundu.
Maç sonu paylaşımı yapan Galatasaray, "COĞRAFYANIN TEK BÜYÜĞÜ LİDER GALATASARAY" ifadelerini kullandı.
Daha sonra ''Uykusuz her gece'' notu ile yapılan paylaşımda Fenerbahçeli formasıyla yatağında uykusuz kalan bir kişi ve sarı-lacivertlilerin yediği goller yer aldı.
Bu paylaşımın ardından ''SON DAKİKA | Barajlarımız için müjdeli haber geldi…'' ifadeleriyle yeni bir paylaşımda daha bulunan Galatasaray, ağlayan kanaryalar ve taşan bir baraj görüldü.

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Spor
Okan Buruk: Beni rahatsız etti
Okan Buruk: Beni rahatsız etti
Tedesco'dan Galatasaray itirafı: Kabul etmek gerekiyor
Tedesco'dan Galatasaray itirafı: Kabul etmek gerekiyor
Barış Alper Yılmaz Osimhen'e teşekkür etti: Sen at dedi
Barış Alper Yılmaz Osimhen'e teşekkür etti: Sen at dedi