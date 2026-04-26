Galatasaray Fenerbahçe’yi yener yenmez üst üste gönderme yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye yükseltti ve 74 puanla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe ise 67 puanda kalarak yarışta ağır yara aldı.

GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE GÖNDERMELER

Galatasaray, Fenerbahçe'yi yener yenmez sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlarda bulundu.

Maç sonu paylaşımı yapan Galatasaray, "COĞRAFYANIN TEK BÜYÜĞÜ LİDER GALATASARAY" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ''Uykusuz her gece'' notu ile yapılan paylaşımda Fenerbahçeli formasıyla yatağında uykusuz kalan bir kişi ve sarı-lacivertlilerin yediği goller yer aldı.

Bu paylaşımın ardından ''SON DAKİKA | Barajlarımız için müjdeli haber geldi…'' ifadeleriyle yeni bir paylaşımda daha bulunan Galatasaray, ağlayan kanaryalar ve taşan bir baraj görüldü.