Ahmet Çakar: Net bir penaltı
Galatasaray, Leroy Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol ise devam kararı verdi. Kararı değerlendiren Ahmet Çakar yanlış karar verildiğini ifade etti.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Leroy Sane yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken hakem Yasin Kol devam kararı verdi.
"AĞIR BİR YANLIŞ"
Pozisyonu Sportz uygulamasında değerlendiren Ahmet Çakar kararın yanlış olduğunu dile getirdi. Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:
Galatasaray penaltı bekledi, hakem vermedi. VAR 'devam' dedi. Ağır bir yanlış. Sane'ye yapılan hareket net bir penaltı.
ANDERSON TALISCA PENALTI KAÇIRDI
Karşılaşmanın 12. dakikasında da Fenerbahçe penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Anderson Talisca çerçeveyi tutturamadı.