Ahmet Çakar: Net bir penaltı

Galatasaray, Leroy Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol ise devam kararı verdi. Kararı değerlendiren Ahmet Çakar yanlış karar verildiğini ifade etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Leroy Sane yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken hakem Yasin Kol devam kararı verdi.

"AĞIR BİR YANLIŞ"

Pozisyonu Sportz uygulamasında değerlendiren Ahmet Çakar kararın yanlış olduğunu dile getirdi. Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray penaltı bekledi, hakem vermedi. VAR 'devam' dedi. Ağır bir yanlış. Sane'ye yapılan hareket net bir penaltı.

Derbide penaltı kaçtı: Dev maçta inanılmaz hataDerbide penaltı kaçtı: Dev maçta inanılmaz hata

ANDERSON TALISCA PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 12. dakikasında da Fenerbahçe penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Anderson Talisca çerçeveyi tutturamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Spor
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe kafilesine sürpriz karşılama
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe kafilesine sürpriz karşılama
TFF Fenerbahçe'yi reddetti: Galatasaray derbisine saatler kala flaş gelişme
TFF Fenerbahçe'yi reddetti: Galatasaray derbisine saatler kala flaş gelişme