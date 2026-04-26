Ahmet Çakar: Net bir penaltı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Leroy Sane yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken hakem Yasin Kol devam kararı verdi.

"AĞIR BİR YANLIŞ"

Pozisyonu Sportz uygulamasında değerlendiren Ahmet Çakar kararın yanlış olduğunu dile getirdi. Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray penaltı bekledi, hakem vermedi. VAR 'devam' dedi. Ağır bir yanlış. Sane'ye yapılan hareket net bir penaltı.

Derbide penaltı kaçtı: Dev maçta inanılmaz hata

ANDERSON TALISCA PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 12. dakikasında da Fenerbahçe penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Anderson Talisca çerçeveyi tutturamadı.