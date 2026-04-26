Galatasaray Fenerbahçe'yi 3 golle geçti: Puan farkı 7'ye yükseldi

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadele, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira attı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 13. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerde Ederson, 62. dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

PUAN FARKI 7'YE YÜKSELDİ

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 74 yaptı ve Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye yükseltti.

Fenerbahçe ise 67 puanla 2. sırada kaldı.

DERBİNİN ÖNEMLİ DAKİKALARI

8. dakikada Sane'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.

37. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sağ taraftan kullandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Osimhen'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak auta gitti.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

56. dakikada Galatasaray'ın golü ofsayt sebebiyle iptal edildi. Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. VAR, bu pozisyonda Torreira'nın ofsaytta olduğunu belirterek, golü iptal etti.

67. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Oosterwolde'nin ceza sahası içinde Yunus'a yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında uyarılara rağmen yerine geçmeyen kaleci Ederson da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

73. dakikada Semedo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda direk dibinde bulunan kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mert Günok, altıpas çizgisi önünde Brown ile çarpışarak topu elinden kaçırdı. Sonrasında topu penaltı noktası civarında önünde bulan Torreira'nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-0.

90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Mert Günok güçlükle çeldi.

Galatasaray, maçtan 3-0 galip ayrıldı.