Derbinin son anlarında ortalık karıştı: Victor Osimhen deliye döndü

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 3-0 galip ayrılırken son anlarda ortalık karıştı.

MERT MÜLDÜR İLE VICTOR OSIMHEN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Uzatmanın son anlarında Victor Osimhen ile Mert Müldür arasında tansiyon yükseldi. Osimhen'in faulünün ardından ikili kafa kafaya geldi.

YÜZÜNE TOP ATILINCA OSIMHEN ÇILDIRDI

Victor Osimhen, Mert Müldür'ü eliyle iterken Mert Müldür topu Nijeryalı futbolcuya doğru fırlattı. Deliye dönen Nijeryalı golcü, Mert Müldür'ün üzerine yürümeye çalıştı.

GUENDOUZI'NİN YAKASINI TUTTU

Ancak araya diğer futbolcuların girmesiyle ikili karşı karşıya gelmedi. Osimhen bir süre araya giren Guendouzi'nin yakasına yapıştı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi 3 golle geçti: Puan farkı 7'ye yükseldi

HER İKİSİ DE SARI KART GÖRDÜ

Olayların sakinleşmesinin ardından hakem Yasin Kol, hem Mert Müldür'e hem de Victor Osimhen'e sarı kart gösterdi.

GEÇEN SEZON DA AYNISI OLMUŞTU

Victor Osimhen ve Mert Müldür ikilisi geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçında da böyle bir gerilim yaşamıştı.