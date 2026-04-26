Son dakika | Derbide ilk gol sesi geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

Victor Osimhen, 40. dakikada attığı golle Galatasaray'ı öne geçirmeyi başardı.

39 GÜN SONRA 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra bir resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.

Osimhen, son olarak 18 Mart'ta deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına ilk 11'de çıktı. Bu müsabakada kolu kırılan Osimhen, sonrasında Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında süre alamadı.

Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna giren Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle ilk 11'e döndü.

OKAN BURUK İKİNCİ KEZ 'DALYA' DEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı takımın başındaki 200. maçına çıktı.

Takımın başına 2022-2023 sezonu öncesi geçen Okan Buruk, dün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-0 kazandığı maçla sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 199. karşılaşmasını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 138 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 142 galibiyet, 28 beraberlik, 29 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu müsabakalarda 449 kez rakip fileleri havalandırırken 205 golü kalesinde gördü.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı ekibin başında ikinci kez "Dalya" heyecanı yaşadı.

Not: Galatasaray'ın 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı hükmen 3-0 kazandığı maçlar, Okan Buruk'un karnesine yazılmamıştır.