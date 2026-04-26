Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Çağlar Uyarcan görev yapacak.

OKAN BURUK'UN FENERBAHÇE'YE KARŞI KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik adamlığını yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 7 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken, 6 golü kalesinde gördü.

TEDESCO'NUN GALATASARAY'A KARŞI KARNESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında 2 Galatasaray derbisine çıktı.

Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe karşı birer lig ve TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. Ligdeki maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, Süper Kupa'da ise rakibini 2-0 yendi.

