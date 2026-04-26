Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.
Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Çağlar Uyarcan görev yapacak.

OKAN BURUK'UN FENERBAHÇE'YE KARŞI KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik adamlığını yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkati çekti.
Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 7 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken, 6 golü kalesinde gördü.

TEDESCO'NUN GALATASARAY'A KARŞI KARNESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında 2 Galatasaray derbisine çıktı.
Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe karşı birer lig ve TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. Ligdeki maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, Süper Kupa'da ise rakibini 2-0 yendi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Dev derbinin ilk 11'leri açıklandı:

  • Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
  • Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Spor
Derbide penaltı kaçtı: Dev maçta inanılmaz hata
Derbide penaltı kaçtı: Dev maçta inanılmaz hata
Galatasaray Uğurcan Çakır'ı kaybetti
Galatasaray Uğurcan Çakır'ı kaybetti
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe kafilesine sürpriz karşılama
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe kafilesine sürpriz karşılama