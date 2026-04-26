Galatasaray'a Fenerbahçe ile oynadığı derbiden kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, 6. dakikada sarı kart gördü.

Tecrübeli file bekçisi, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

OSIMHEN 39 GÜN SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra bir resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.

Osimhen, son olarak 18 Mart'ta deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına ilk 11'de çıktı. Bu müsabakada kolu kırılan Osimhen, sonrasında Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında süre alamadı.

Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna giren Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle ilk 11'e döndü.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Mücadele için satışa çıkarılan az sayıda bilet kısa sürede tükenirken kombine bilet sahibi taraftarlar da tribündeki yerlerini aldı. Misafir takım tribününe ise 2 bin 500'e yakın taraftar alındı.

