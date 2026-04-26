Galatasaray Uğurcan Çakır'ı kaybetti

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hızlı başladı. Maçın 6. dakikasında sarı kart gören Uğurcan Çakır, cezalı duruma düştü.

Galatasaray'a Fenerbahçe ile oynadığı derbiden kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, 6. dakikada sarı kart gördü.
Tecrübeli file bekçisi, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

OSIMHEN 39 GÜN SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra bir resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.
Osimhen, son olarak 18 Mart'ta deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına ilk 11'de çıktı. Bu müsabakada kolu kırılan Osimhen, sonrasında Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında süre alamadı.
Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna giren Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle ilk 11'e döndü.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.
Mücadele için satışa çıkarılan az sayıda bilet kısa sürede tükenirken kombine bilet sahibi taraftarlar da tribündeki yerlerini aldı. Misafir takım tribününe ise 2 bin 500'e yakın taraftar alındı.
Kritik derbide takımlar tamamen dolu tribünler önünde mücadele etti.

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Spor
Derbide penaltı kaçtı: Dev maçta inanılmaz hata
Derbide penaltı kaçtı: Dev maçta inanılmaz hata
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe kafilesine sürpriz karşılama
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe kafilesine sürpriz karşılama