Amedspor 90+4'te yıkıldı: Büyük fırsatı kaçırdı

1. Lig'in 37. haftasında Amedspor, sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı ve Esenler Erokspor'un yenildiği haftada ikinci olma fırsatını kaçırdı.

Amedspor, 1. Lig'in 37. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere tamamlandı.
İlk yarısı golsüz geçilen maçta Amedspor, 64. dakikada Moreno ile maçta 1-0 öne geçti.
90+4'te İsmail Tarım'ın golü Bodrum FK'ya dengeyi getirdi ve takımlar puanları paylaştı.

İKİNCİLİK ŞANSI KAÇTI

Bu sonuçla Amedspor, puanını 73 yaptı ve Esenler Erokspor'un berabere kaldığı haftada büyük bir fırsatı kaçırarak 3. sırada yer aldı.
Esenler Erokspor'un da 73 puanı bulunuyor.
64 puana yükselen Bodrum FK ise 5. sırada yer aldı.

DİYARBAKIR'DA KAZANAN ÇIKMADI

  • Stat: Diyarbakır
  • Hakemler: Burak Demirkıran, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar
  • Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Dk. 73 Cem Üstündağ), Emrah Başsan, Sinan Kurt, Traore (Dk. 84 Tarkan Serbest), Afena-Gyan (Dk. 46 Moreno), Dia Saba (Dk. 84 Atakan Müjde), Dimitrov (Dk. 66 Hasani), Diagne
  • Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Berşan Yavuzay, Imeri, Alper Potuk (Dk. 46 Furkan Apaydın), Yusuf Sertkaya (Dk. 90+1 Adem Metin Türk), Mustafa Erdilman (Dk. 72 Ege Bilsel), Seferi, Ali Habeşoğlu, Brazao (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar)
  • Goller: Dk. 64 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+4 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK)
  • Kırmızı kart: Dk. 5 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)
  • Sarı kartlar: Dk. 6 Brazao, Dk. 45+1 Alper Potuk, Dk. 90+1 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK), Dk. 44 Traore, Dk. 87 Atakan Müjde, Dk. 90+4 Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

