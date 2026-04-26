Amedspor 90+4'te yıkıldı: Büyük fırsatı kaçırdı

Amedspor, 1. Lig'in 37. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere tamamlandı.

İlk yarısı golsüz geçilen maçta Amedspor, 64. dakikada Moreno ile maçta 1-0 öne geçti.

90+4'te İsmail Tarım'ın golü Bodrum FK'ya dengeyi getirdi ve takımlar puanları paylaştı.

İKİNCİLİK ŞANSI KAÇTI

Bu sonuçla Amedspor, puanını 73 yaptı ve Esenler Erokspor'un berabere kaldığı haftada büyük bir fırsatı kaçırarak 3. sırada yer aldı.

Esenler Erokspor'un da 73 puanı bulunuyor.

64 puana yükselen Bodrum FK ise 5. sırada yer aldı.

DİYARBAKIR'DA KAZANAN ÇIKMADI