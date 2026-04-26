Esenler Erokspor deplasmanda kaybetti: Son maçlar öncesi işler karıştı

Esenler Erokspor deplasmanda kaybetti: Son maçlar öncesi işler karıştı
1. Lig'in 37. haftasında Esenler Erokspor, Sarıyer'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve ikincilik yarışında işler kızıştı.

1. Lig'in 37. haftasında SMS Grup Sarıyer, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 1-0 yendi.
Süper Lig yarışında kritik bir yenilgi yaşayan Esenler Erokspor, 73 puanla ikinci sırada kaldı ve Amedspor ile puanları eşitlendi.
Sarıyer ise 49 puanla 12. sıraya yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR

  • Stat: Yusuf Ziya Öniş
  • Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Tuncay Ercan
  • SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 90 Fethi Özer), Camara (Dk. 84 Batuhan Kör), Poko, Marcos Silva (Dk. 90+4 Ozan Sol), Dembele (Dk. 90 Traore), Eze (Dk. 84 Oğuzhan Yılmaz)
  • Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Cavare, Onur Ulaş (Dk. 28 Nzaba), Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Dk. 76 Alper Karaman), Kanga, Faye, Recep Niyaz (Dk. 63 Ömer Faruk Beyaz), Amilton, Catakovic (Dk. 63 Kayode)
  • Gol: Dk. 75 Marcos Silva (SMS Grup Sarıyer)
  • Sarı kartlar: Dk. 74 Cavare, Dk. 78 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+6 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 82 Eze, Dk. 89 Mert Furkan Bayram, Dk. 90+3 Marcos Silva, Dk. 90+6 Poko (SMS Grup Sarıyer)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Fenerbahçe'yi reddetti: Galatasaray derbisine saatler kala flaş gelişme
Amedspor 90+4'te yıkıldı: Büyük fırsatı kaçırdı