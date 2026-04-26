Fenerbahçe taraftarını meşalelerle gönderdiler

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, RAMS Park'a hareket etti.

Chobani Stadı etrafında erken saatlerde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, saat 15.00'te bilet ve güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere yönlendirildi.

Stat önünde bekleyen 45 otobüse binen 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde RAMS Park'a hareket etti.

Maça gidemeyen taraftarlar, otobüsleri meşalelerle uğurladı.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Çağlar Uyarcan olacak.

4 PUANLIK FARK VAR

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar 71 puanla 1. sırada, sarı-lacivertliler 67 puanla 2. sırada yer alıyor.