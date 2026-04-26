Fenerbahçe taraftarını meşalelerle gönderdiler
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, RAMS Park'a hareket etti.
Chobani Stadı etrafında erken saatlerde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, saat 15.00'te bilet ve güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere yönlendirildi.
Stat önünde bekleyen 45 otobüse binen 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde RAMS Park'a hareket etti.
Maça gidemeyen taraftarlar, otobüsleri meşalelerle uğurladı.
DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Çağlar Uyarcan olacak.
4 PUANLIK FARK VAR
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar 71 puanla 1. sırada, sarı-lacivertliler 67 puanla 2. sırada yer alıyor.