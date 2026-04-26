Trabzonspor Savic'in sakatlığını açıkladı

Trabzonspor Savic'in sakatlığını açıkladı
Trabzonspor, Stefan Savic'in sakatlığını duyurdu. Açıklamada sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği ifade edildi.

Trabzonspor Kulübü, Stefan Savic’in sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor maçında bacağında ağrı hisseden oyuncuda, muayene sonrası kas yaralanasına bağlı ödem tespit edildiği ifade edildi.

KANAMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

KONYASPOR'A KONUK OLACAKLAR

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. 27 Nisan Pazartesi günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

