TFF'den derbiye saatler kala Galatasaray'ı kızdıran karar

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Karşılaşma öncesi VAR ve AVAR'da görev yapacak isimler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY ATAMASI OLAY OLDU

TFF'nin kararı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, Abdullah Buğra Taşkınsoy'un AVAR'a atanmasını eleştirdi.

'COĞRAFİ OFSAYT' SÖZLERİ GALATASARAY'IN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Gençlerbirliği - Galatasaray maçında VAR olarak görev yapan Abdullah Buğra Taşkınsoy, Yunus Akgün'ün iptal edilen golünde "Coğrafi olarak ofsayt" sözleriyle gündem olmuştu. Taşkınsoy bu söylemi nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlarca eleştirilmişti.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca.