61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı: Ramazan Yılmaz'dan büyük başarı

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çeşme-Selçuk etabıyla başladı.

Çeşme Kalesi'nden başlayan etabın startına, Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

İLK ETABI TOM CRABBE İLK ETABI KAZANDI

İzmir'deki 148,7 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı, 3 saat 23 dakika 57 saniyede bitiren Tom Crabbe birinci sırada tamamladı.

SIMON DEHAIRS 2. DAVIDE PERSICO 3. SIRADA YER ALDI

Sprint finişine sahne olan etapta Alpecin-Premier Tech takımından Belçikalı Simon Dehairs 2'nciliği, MBH Bank Ballan CSB ekibinden İtalyan Davide Persico ise 3'üncülüğü elde etti.

RAMAZAN YILMAZ'DAN BÜYÜK BAŞARI

Konya Büyükşehir Belediyespor'un 21 yaşındaki sporcusu Ramazan Yılmaz dördüncü oldu. Bu, Ahmet Örken'in 2018'de Marmaris'teki 3. etapta beşinci olmasından bu yana, bir Türk bisikletçinin Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir etabında elde ettiği ilk "ilk 5" derecesi oldu.

CRABBE HEM TURKUAZ HEM DE YEŞİL MAYOYU GİYDİ

Bu sonuçla Crabbe, genel ve sprint klasmanında zirveye çıkarak turkuaz ile yeşil mayoyu giydi.

POMORSKI 'TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ VE TIRMANIŞ ETABININ ZİRVESİNDE

ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski de tırmanış ve "Türkiye güzellikleri" klasmanlarında zirvede yer aldı.

SIRADA AYDIN - MARMARİS ETABI VAR

Yarışa, yarın Aydın ile Marmaris arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek.

Sporcular, 152,8 kilometrelik etapta pedal çevirecek. Aydın'da verilecek startla başlayacak etap, Marmaris'te sona erecek.

İkinci etapta turkuaz ve yeşil mayoyu Belçikalı Tom Crabbe, kırmızı ve beyaz mayoyu ise Polonyalı Michal Pomorski giyecek.

23 TAKIMDAN 158 SPORCU MÜCADELE EDİYOR

Organizasyonda 23 takımdan 158 sporcu, Çeşme-Selçuk etabında 148,7 kilometre pedal çevirecek.

Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.