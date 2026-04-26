Fenerbahçe başvurmuştu: TFF Osimhen kararını verdi

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen'in kolundaki kaplama tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇE'DEN OSIMHEN BAŞVURUSU

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kolunda koruyucu bir kaplamayla maça çıkan Nijeryalı futbolcu için Fenerbahçe, TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-lacivertliler kaplamanın diğer futbolcuları sakatlama riski olduğunu savundu.

GALATASARAY GEREKLİ İZİNLERİ ALDI

Öte yandan Galatasaray cephesi ise söz konusu kaplamanın FIFA standartlarında olduğunu dile getirdi. Taraflar arasında tartışma devam ederken TFF'nin kararı belli oldu.

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen için gerekli tüm izinleri aldı. Nijeryalı golcünün derbide oynaması için hiçbir engel kalmadı.

DERBİ NE ZAMAN?

Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.